Таможенники изъяли партию серой электроники стоимостью 68 млн руб в Петербурге

Магазин продавал телефоны и ноутбуки без декларации.

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления выявили почти 1,5 тысячи незадекларированных электронных устройств и аксессуаров в магазине Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В торговой точке продавались телефоны, ноутбуки и бытовая техника известных брендов без соответствующего оформления. Общая стоимость партии составила 68 млн руб.

После проверки владельцы магазина добровольно задекларировали товар и уплатили таможенные платежи на сумму более 16 млн руб.

Фото: пресс-служба СЗТУ