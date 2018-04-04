Сегодня в России отмечается День таможенника.

По данным на начало октября, с начала года таможенники Северо-Запада перечислили в федеральный бюджет 662 млрд рублей таможенных платежей, а также оформлено более 730 тысяч деклараций. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Сергей Сенько.

По словам Сенько, пандемия никак не повлияла на товарооборот, на некоторых направлениях он и вовсе увеличился. Ежедневно таможенники борются с контрафактной продукцией. С начала года выявлено 1,5 млн единиц контрафактной продукции. Служба ведет реестр объектов интеллектуальной собственности, в котором сегодня находятся более 5 тысяч объектов. Если в ходе документального или фактического контроля грузов таможенники находят сомнительный груз, то они связываются с правообладателями. Сам же груз задерживают. Если правообладатель не подтверждает подлинность товаров, суд принимает решение о его конфискации и уничтожении.

Контрабанду таможенники могут найти где угодно. К примеру, в прошлом году специалисты обнаружили сигареты в досках. Но обнаружить нелегальную продукцию помогает таможенникам инспекционно-досмотровый комплекс – аппарат, который позволяет "просветить" контейнер.

Фундаментальный принцип таможенного контроля – выборочность. Мы не ставим перед собой задачу тотально досматривать каждый контейнер. Подобные действия могли бы привести к коллапсу перемещения товаров. Сергей Сенько, первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ)

Ранее пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 800 смартфонов без документов.

Фото: пресс-служба СЗТУ