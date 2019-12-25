Петербургские таможенники выявили большое количество контрафактных аксессуаров "Apple"

Товары изъяли и возбудили два дела об административном правонарушении.

Во вторник, 3 августа, сотрудники службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления изъяли 53 863 контрафактных аксессуаров Apple на Апраксином дворе. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

В рейде участвовали представители компании Apple Inc. Специалисты обнаружили часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods и чехлы для них, а также для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe. Документы, подтверждающие подлинность аксессуаров у продавцов отсутствовали.

В самой компании отметили, что продавцы не обращались за разрешением на использование товарного знака. Причиненный ущерб оценили в более 150 млн рублей. Представители "Apple" уточнили, что это самая крупная партия изъятых контрафактных аксессуаров в истории российского рынка.

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Фото: пресс-служба СЗТУ