В Петербурге три тысячи машин задействуют в качестве социального такси в 2022 году

Из трех тысяч автомобилей порядка 50 будут оснащены средствами для транспортировки маломобильных групп населения.

В Петербурге в 2022 году планируют расширить услуги социального такси. Таксопарк увеличат до 3 тысяч автомобилей. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Из трех тысяч автомобилей порядка 50 будут оснащены средствами для транспортировки маломобильных групп населения.

Только за первое полугодие 2021 года петербуржцы воспользовались услугой социального такси более 380 тысяч раз.

На данный момент объявлен квалификационный отбор транспортных компаний на право предоставления услуги социального такси в 2022 году. Прием заявлений осуществляется в период со 2 августа по 15 сентября 2021 года включительно.

Ранее в Петербурге обсудили проблемы принятия обществом семей с особенными детьми.

Фото: pexels