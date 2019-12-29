На Выборгской таможне отработали методы распознавания зараженных коронавирусом

Все необходимые навыки были отработаны, отметили в пресс-службе.

Для сотрудников Выборгской таможни провели инструктаж, что нужно делать, чтобы выявить больного с вирусной инфекцией, в том числе коронавирусом. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

В соответствии с планом, в случае, если инспекторы Роспотребнадзора обнаружат потенциального зараженного коронавирусом, они должны будет сопроводить его на санитарную стоянку. Там таможенники и сотрудники пограничной службы проверят необходимые документы. После этого больного госпитализируют.

Учения прошли 26 февраля в МАПП Светогорск.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автобус с коронавирусным эстонцем до Таллина перевозил петербуржцев.

Фото: пресс-служба Выборгской таможни