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Тамбовские власти рассказали о пациентах с подозрением на коронавирус
Сегодня, 10:05
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lesjasap

Тамбовские власти рассказали о пациентах с подозрением на коронавирус

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Под наблюдение врачей находится около 150 жителей региона.

Тамбовские власти рассказали о пациентах с подозрением на коронавирус. Медики наблюдают за состоянием около 150 местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации через Telegram-канал.

Напомним, что по данным на 18 марта в регионе под подозрением находились только 47 человек. Они прибыли из эпидемиологически неблагополучных районов, а также 14 человек контактировали с зараженными. За последние сутки в России выявлено 52 новых случая коронавируса, 2 - в Тамбовской области. Таким образом, сейчас в Тамбовской области зарегистрировано трое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Волонтеры раздали петербуржцам средства личной гигиены и памятки.

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Теги: коронавирус, тамбовская область
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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