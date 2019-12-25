Под наблюдение врачей находится около 150 жителей региона.

Тамбовские власти рассказали о пациентах с подозрением на коронавирус. Медики наблюдают за состоянием около 150 местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации через Telegram-канал.

Напомним, что по данным на 18 марта в регионе под подозрением находились только 47 человек. Они прибыли из эпидемиологически неблагополучных районов, а также 14 человек контактировали с зараженными. За последние сутки в России выявлено 52 новых случая коронавируса, 2 - в Тамбовской области. Таким образом, сейчас в Тамбовской области зарегистрировано трое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Волонтеры раздали петербуржцам средства личной гигиены и памятки.

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