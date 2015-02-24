  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге наблюдается дефицит талонов на первичную вакцинацию
Сегодня, 7:52
107
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге наблюдается дефицит талонов на первичную вакцинацию

0 0

В большинстве районов записаться на первую прививку можно только на вторую половину ноября.

В Петербурге выявили дефицит талонов на первичную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По данным портала "Здоровье петербуржца", в большинстве районов записаться на первую прививку можно только на вторую половину ноября.

В частности, нехватка талонов наблюдается в Московском, Кировском, Адмиралтейском, Фрунзенском, Выборгском и Красносельском районах Петербурга. Например, в Московском районе в пяти пунктах вакцинации обнаружили только один талон на первую прививку. А в Кировском районе в восьми пунктах и вовсе не идет онлайн-запись на ближайшие дни.

Ранее мы писали, что в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии