Талисманом Всероссийской переписи населения года стала птичка ВиПиН

Создатель птицы получит 60 тысяч рублей.

Талисманом Всероссийской переписи населения года стал ВиПиН. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на медиаофис ВНП-2020. Птица отражает легкость, скорость и целеустремленность в будущее. Ее нарисовал житель Самары, который занимается архитектурой и иллюстрированием.

В общей сложности на конкурс жюри получило около 900 вариантов талисмана. В мероприятии участвовали представители 74 регионов страны. За лучший образец голосовали члены Росстата, ВШЭ и эксперты в создании визуальных решений. Он отметили, что россияне больше всего вариантов отправили именно с птицами: совами, воробьями, голубями. Была даже жар-птица.

Победитель получит приз в размере 60 тысяч рублей.

Ранее россияне смогут определять свою национальность при переписи населения.



