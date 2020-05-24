Талисман СКА самоизолировался в деревне и занялся огородом

На видео знаменитый конь вспахивает огород.

В субботу, 23 мая, Петербургский хоккейный клуб СКА поделился новым видео с талисманом команды на своей официальной странице в Instagram. Оказалось, что Конь-Огонь самоизолировался в деревне и занялся огородом.

"Ну, Колюня, на все копыта мастер! И на ледовой арене он первый, и в поле - не промах! Паши,друг,паши! Застоялся наш рысак" Отметили в комментариях

Петербуржцы предположили, что любимый герой очень соскучился по хоккею и выразили желание тоже поскорее вернуться на трибуны.

Ранее мы писали, что СКА поддержал детскую больницу №5 в борьбе с коронавирусом.

Видео: www.instagram.com/hcska