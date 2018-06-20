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Талантливая актриса и певица, звезда "Облачного атласа", умерла в 16 лет

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Причины смерти не называются, хотя девушка умерла еще 7 апреля.

В Британии скончалась юная актриса и певица Майя-Лесия Нэйлор в возрасте 16 лет.

Девушка скончалась еще 7 апреля, но общественности стало известно об этом только сейчас. Причина смерти юной актрисы не называется. Последняя записи на ее страничке в Twitter датируются ноябрем 2018 года. В сентября она опубликовала видеоролик под названием "Мой продуктивный рабочий день". На видео Майя-Лесия выглядит вполне здоровым и счастливым подростком.

В Instagram девушка опубликовала фотографию с юношей, где попросила угадать эпизод из фильма 4 апреля. А 7 апреля ее уже не стало.

Майя-Лесия Нэйлор  российскому телезрителю знакома по фильму "Облачный атлас", а также по фильмам "Красный код", "Индекс Зеро" и сериалам "Красиво жить не запретишь" и "Отель Тати".

Видео: Twitter/@MyaLecia

Фото: Twitter Instagram /@MyaLecia

Теги: культура, новости кино, облачный атлас, умерла актриса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Музыка,

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