Талантливая актриса и певица, звезда "Облачного атласа", умерла в 16 лет

Причины смерти не называются, хотя девушка умерла еще 7 апреля.

В Британии скончалась юная актриса и певица Майя-Лесия Нэйлор в возрасте 16 лет.

Девушка скончалась еще 7 апреля, но общественности стало известно об этом только сейчас. Причина смерти юной актрисы не называется. Последняя записи на ее страничке в Twitter датируются ноябрем 2018 года. В сентября она опубликовала видеоролик под названием "Мой продуктивный рабочий день". На видео Майя-Лесия выглядит вполне здоровым и счастливым подростком.

В Instagram девушка опубликовала фотографию с юношей, где попросила угадать эпизод из фильма 4 апреля. А 7 апреля ее уже не стало.

Майя-Лесия Нэйлор российскому телезрителю знакома по фильму "Облачный атлас", а также по фильмам "Красный код", "Индекс Зеро" и сериалам "Красиво жить не запретишь" и "Отель Тати".

Видео: Twitter/@MyaLecia

Фото: Twitter Instagram /@MyaLecia