В Библиотеке для слепых и слабовидящих пройдет тактильная выставка

"Красуйся, град Петров" приурочили к 80-летию со дня начала блокады Ленинграда и 30-летию возвращения исторического наименования городу.

Во вторник днем, 7 сентября, в Библиотеке для слепых и слабовидящих на Стрельнинской улице, 11, откроется тактильная выставка "Красуйся, град Петров", организаторы которой приурочили мероприятие к 80-летию со дня начала блокады Ленинграда и к 30-летию возвращения исторического наименования Санкт-Петербургу. Уточняется, что выставку адаптировали для незрячих посетителей.

В экспозиции представят тактильные макеты архитектурных и исторических памятников города, архивные фотографии блокадного города с тифлокомментариями, тематическая выставка литературы. На церемонии открытия в три часа дня будут присутствовать первый заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Фёдор Болтин, председатель МО "Незрячие специалисты" СПб РО ВОС Нина Балан, начальник экскурсионно-массового отдела Музея городской скульптуры Карина Валегина, заведующий сектором по работе с маломобильными посетителями музея-памятника "Исаакиевский собор" Анатолий Шарий, а также директор Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Ольга Устинова.

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Фото: Библиотека для слепых и слабовидящих, СПб / Вконтакте