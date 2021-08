Ученые выяснили, что слепые люди могут понимать цвета

Для этого ученые провели опрос среди незрячих людей.

Ученые из Йельского университета и Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе провели исследование и выяснили, что слепые люди могут в полной мере понимать цвета. Статья была опубликована в журнале roceedings of the National Academy of Sciences.

Так, ученые проели опрос среди слепых добровольцев. Исследователи задавали им вопросы о цвете разных предметов, например, фруктов, стоп-знаков, драгоценностей. Спрашивали также людей по поводу того, могут ли одинаковый окрас иметь два объекта.

Некоторые добровольцы ставили под сомнение некоторые факты, в том числе, что огурец зеленый. При этом их рассуждения о том, почему овощ имеет такой окрас, и могут ли два огурца быть одного цвета, совпадали с умозаключениями зрячих добровольцев.

И ученые сделали вывод, что слепые могут понимать цвета в такой же степени, как и зрячие люди.

Фото: pixabay