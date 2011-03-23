Таксистов призвали ввести скидки на проезд для пенсионеров

Ярослав Нилов рассказал о социальной ответственности перевозчиков перед пожилым населением страны.

Льготные тарифы могли бы предоставлять все коммерческие организации, занимающиеся пассажирскими перевозками. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий уточнил, что скидки могут действовать для проезда в случае предоставления пассажиром удостоверения. По мнению законодателя, такое решение о льготном тарифе такси может приниматься на уровне региональной власти при выделении субсидий из местного бюджета, а также самими компаниями-перевозчиками по аналогии с торговыми сетями. Политик отметил, что в последнем случае речь идет о доброй воле предприятий, так как они "имеют на это право". Ярослав Нилов призвал фирмы такси к социальной ответственности.

Давайте вместе обратимся ко всем коммерческим структурам, которые обеспечивают работу и предоставление услуг, связанных с пассажирскими перевозками, чтобы они предусмотрели возможность хотя бы иногда, хотя бы небольшую, но предоставлять скидку для наших граждан пенсионного возраста. Тем более такие возможности у них есть. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси.

Фото: Telegram / ТАСС