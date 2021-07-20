Женщины не смогли оплатить проезд.

Таксистка в Бурятии заставила пассажиров мыть машину. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на местный паблик "Злой Улан-Удэ" в социальной сети "ВКонтакте". Своими действиями водитель потребовала от клиенток оплатить проезд, так как женщины не смогли отдать ей деньги за оказанную услугу. На ролике представлено, как пассажирки начинают мыть белый автомобиль с "шашечками". Инцидент произошел в ночное время около одной из детских игровых площадок города.

Вот так у нас должники моют машины. Платите всегда за проезд, чтобы не было такого. речь таксистки

Многие пользователи соцсетей в комментариях к посту поддержали действия таксистки. Они считают, что "услуга за услугу" - честное решение в данной ситуации. Другие же увидели в этом процессе унижение. Они считают, что можно было заставить оплатить проезд другим способом.

На месте этих ребят я бы в суд теперь подала за размещение в соцсетях против их согласия, закон на их стороне. комментатор в соцсети

Власти Петербурга утвердили стандарт качества для пассажиров и водителей такси.

Видео: ВК/Злой Улан-Удэ (Бурятия) 03