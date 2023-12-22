Таксистов-нарушителей поймали в Мурино и Гатчине

Автомобили такси, находящиеся на штрафной стоянке, могут задерживаться там до трёх месяцев.

В среду, 21 февраля, комитет по транспорту Ленинградской области провёл запланированный рейд с целью выявления нелегальных таксистов. На этот раз водителей подвергли проверке в Мурино и Гатчине.

Как сообщила пресс-служба ведомства, часть из принадлежащих нарушителям автомобилей была направлена на специальную штрафную стоянку. Оказалось, что водители были замечены в предпринимательской деятельности без наличия необходимых специальных разрешений. Кроме того, таксисты не приступали к работе после предрейсового медосмотра, а их автомобили также не проходили предрейсовый технический осмотр.

В соответствии с законодательством нарушителям грозят значительные штрафные санкции. Автомобили такси, находящиеся на штрафной стоянке, могут задерживаться там до трёх месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти оборот розничной торговли достиг 688 млрд рублей за 2023 год.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти