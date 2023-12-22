В Ленобласти оборот розничной торговли достиг 688 млрд рублей за 2023 год

Крупные торговые сети проявляют повышенный интерес к местным поставщикам, что стало возможным благодаря импортозамещению.

Объём розничной торговли за прошлый год в 47-ом регионе достиг 688 млрд рублей, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай сообщила, что крупные торговые сети проявляют повышенный интерес к местным поставщикам, что стало возможным благодаря импортозамещению.

Также Нерушай отметила, что на крупные торговые сети приходится 74,5% всего оборота. Такие магазины активно включают продукцию местных производителей в свой ассортимент и обращают особое внимание на региональных товаропроизводителей.

Региональные производители имеют возможность получить сертификат "Сделано в Ленинградской области", который выдается тем компаниям, которые отвечают высоким стандартам качества, обеспечивают экологическую безопасность, соответствуют российским сертификатам качества и не имеют задолженности по налогам.

Ранее мы сообщили о том, что два новых образовательно-производственных кластера создадут в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)