Два новых образовательно-производственных кластера создадут в Ленобласти

Региональный комитет образования совместно с предприятиями уже готовит заявку на участие в конкурсе отбора, проводимого Минпросвещения.

В 47-ом регионе планируется открытие двух новых образовательно-производственных кластеров, которые будут заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для отраслей "машиностроение" и "сельское хозяйство". Комитет образования Ленобласти совместно с предприятиями уже готовит заявку на участие в конкурсе отбора, проводимого Минпросвещения.

Эти новые кластеры будут реализованы в рамках проекта "Профессионалитет", о чём было объявлено на заседании регионального наблюдательного совета, состоявшемся в среду, 21 февраля.

Напомним, в 2022 году в Ленобласти уже был создан образовательно-производственный кластер, который успешно готовит высококвалифицированные кадры для развития химической отрасли промышленности в регионе. В 2024 году также планируется открытие нового кластера, базирующегося на Государственном институте экономики, финансов, права и технологий. Этот кластер будет заниматься развитием отрасли "искусство и креативная индустрия".

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Фото: Комитет по образованию Ленобласти