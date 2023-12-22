Прокуратура добилась очистки леса от гор мусора во Всеволожском районе

Официальные представители прокуратуры обнаружили множество случаев загрязнения лесов промышленными и бытовыми отходами.

Леса Ленинградской области продолжают очищать от незаконных свалок благодаря работе природоохранной прокуратуры. Для полного устранения мусорной проблемы во Всеволожском районе, представителям надзорного ведомства пришлось обратиться в суд.

Официальные представители прокуратуры обнаружили множество случаев загрязнения лесов промышленными и бытовыми отходами. В целях восстановления жизненно важной природной среды и защиты прав граждан, прокуратура подала исковое заявление в суд.

Природоохранительный прокурор просит суд обязать Комитет по природным ресурсам Ленинградской области устранить незаконную свалку. Общий объём мусора, оставленного на землях лесного фонда, составил 25 кубометров.

Городской суд Всеволожска полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Наблюдение за исполнением решения находится под контролем природоохранной прокуратуры.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти объявили три тендера на дорожный ремонт на 1,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области