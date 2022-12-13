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Таксиста заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней под Гатчиной
Сегодня, 10:02
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Таксиста заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней под Гатчиной

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По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 29-летний мужчина.

Вечером среды, 24 мая, в полицию обратилась женщина 1983 года рождения с заявлением о том, что ночью 19 мая водитель такси изнасиловал её несовершеннолетнюю дочь 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, преступление произошло в период с 02:00 до 03:30, у деревни Старицы под Гатчиной в Volkswagen Polo.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 29-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти извращенец изнасиловал соседскую девочку.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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