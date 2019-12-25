В Купчино задержали таксиста с самодельным револьвером и патронами

Автомобиль остановили накануне около шести часов утра около дома №18к1 по улице Димитрова.

Во Фрунзенском районе сотрудники ДПС остановили иномарку, в которой нашли самодельный пистолет и патроны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль остановили накануне около шести часов утра около дома №18к1 по улице Димитрова. За рулем автомобиля Skoda Rapid находился 30-летний таксист. В левой двери сотрудники ДПС нашли самодельный сигнальный спортивный револьвер. В бардачке было 46 патронов к нему.

Экспертиза показала, что пистолет не относится к огнестрельному оружию из-за неисправности ударного механизма, а вот патроны вполне пригодны для использования. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Ранее неизвестный выстрелил петербуржцу в глаз и скрылся на такси.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти