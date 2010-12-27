Таксиста из Йемена в Петербурге ограбили пассажиры

Студент-иностранец стал жертвой грабителей в Московском районе. Об этом 17-го июня сообщило АН "Оперативно прикрытие".
Гражданин Йемена учится в Санкт-Петербургском горном университете. Также он подрабатывает таксистом с помощью приложения на смартфоне. В четвертом часу ночи 16-го июня он подвозил двух неизвестных до улицы Костюшко. Они силой отобрали у водителя 3000 рублей и скрылись.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Ранее Piter.TV сообщил о краже долматинца в Петергофе.
Фото: pixabay.com
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