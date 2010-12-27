Таксиста из Йемена в Петербурге ограбили пассажиры

Юноша 29-ти лет также учится в университете.

Студент-иностранец стал жертвой грабителей в Московском районе. Об этом 17-го июня сообщило АН "Оперативно прикрытие".

Гражданин Йемена учится в Санкт-Петербургском горном университете. Также он подрабатывает таксистом с помощью приложения на смартфоне. В четвертом часу ночи 16-го июня он подвозил двух неизвестных до улицы Костюшко. Они силой отобрали у водителя 3000 рублей и скрылись.



По факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее Piter.TV сообщил о краже долматинца в Петергофе.

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