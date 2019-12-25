Таксиста-иностранца осудят за ДТП с покалеченной пенсионеркой

Пострадавшей в аварии женщине ампутировали часть ноги.

В Петербурге перед судом предстанет иностранец, работающий в такси. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следствие выяснило, что в минувшем августе таксист неосторожно повернул на регулируемом светофором перекрестке и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате удара такси выбросило на тротуар, и машина наехала на пешехода: 65-летнюю женщину зажало между автомобилем и бетонным элементом входа в помещение кафе. Полученные повреждения оказались столь серьезны, что врачам пришлось ампутировать пенсионерке нижнюю треть бедра, а это расценивается как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Ранее мы писали, что петербуржца, сбросившего с балкона сына сожительницы, взяли под стражу.

Фото: pixabay