Петербуржца, сбросившего с балкона сына сожительницы, взяли под стражу

Мужчина не признал свою вину.

Решением Невского районного суда 34-летний Александр Лоскачев, обвиняемый в покушении на убийство был заключен под стражу до 20 января 2021 года. Накануне мужчине было предъявлено обвинение, а свою вину он не признал.

Сторона следствия отметила, что после совершения преступления Лоскачев пытался скрыться с места происшествия. У них есть основания полагать, что он может довести свой преступный умысел до конца.

Ранее петербуржца, сбросившего сына своей сожительницы с балкона третьего этажа на улице Дыбенко, задержали. 34-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство.

По предварительным данным, вечером 20 ноября мужчина сбросил с балкона 13-летнего ребенка, страдающего аутизмом. Вслед за подростком на землю упал и сам злоумышленник. По словам матери мальчика, незадолго до инцидента у них не было никаких ссор, взрослые забрали подростка из школы-интерната, а дома мужчина внезапно начал бросать вещи с балкона. Мальчик выжил после падения, но получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга