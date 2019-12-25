Петербуржца, сбросившего с балкона сына сожительницы, задержали

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство.

Петербуржца, сбросившего сына своей сожительницы с балкона третьего этажа на улице Дыбенко, задержали. Как сообщили в пресс-службе городского следственного комитета, 34-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Напомним, вечером 20 ноября мужчина сбросил с балкона 13-летнего ребенка, страдающего аутизмом. Вслед за подростком на землю упал и сам злоумышленник. По словам матери мальчика, незадолго до инцидента у них не было никаких ссор, взрослые забрали подростка из школы-интерната, а дома мужчина внезапно начал бросать вещи с балкона. Мальчик выжил после падения, но получил тяжелые переломы позвоночника и сейчас находится в больнице. Петербуржца также госпитализировали, но с менее серьезными травмами.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины, подтолкнувшие мужчину к преступлению.

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Фото: Piter.TV