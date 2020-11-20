В Купчино кондуктор трамвая выстрелил в пассажира из-за отказа оплатить проезд

Перед этим буйный пассажир устроил скандал и ударил кондуктора по голове.

Накануне в Купчино между кондуктором и пассажиром трамвая произошел конфликт, который закончился стрельбой. Об этом пишет "Фонтанка".

Ссора между двумя мужчинами разгорелась 19 ноября около 17:30 в трамвае №25 на Бухарестской улице. По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир отказался платить за проезд и на повышенных тонах разговаривал с пожилой женщиной-кондуктором.

В это время в салон трамвая вошел другой кондуктор и заступился за коллегу. Он попытался урегулировать конфликт, однако буйный пассажир не успокаивался и ударил своего оппонента по голове. После чего кондуктор достал травматический пистолет и выстрелил из него в дебошира.

В результате кондуктор получил ушибы ребер и головы. Буйный пассажир скрылся с места происшествия.

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Фото: pixabay.com

Видео: Piter.TV