Таксиста арестовали по делу о смертельном ДТП на Дворцовой набережной

В ночь на 14 августа обвиняемый за рулем Kia наехал на женщину, когда она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Во вторник, 16 августа, Дзержинский суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении мигранта-таксиста, которого обвиняют в смертельной аварии на Дворцовой набережной. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В ночь на 14 августа обвиняемый за рулем Kia наехал на женщину, когда она переходила дорогу на красный сигнал светофора. Она скончалась на месте происшествия.

Мужчина возражал против удовлетворения ходатайства следствия, пояснил, что желает добровольно возместить вред. Просил запрет определенных действий. Отмечается, что он не имеет постоянного места жительства и легально источника дохода. Под стражей мужчина будет находиться до 13 октября.

Ранее поезда в Петербург из Севастополя прибудут по расписанию. Задержке рейсов угрожали поврежденные пути под Джанкоем.

Фото: Piter.tv

