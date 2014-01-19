Поезда в Петербург из Севастополя прибудут по расписанию

Ранее задержке рейсов угрожали поврежденные пути под Джанкоем.

Поезда из Севастополя в Петербург отправились по расписанию. Ранее задержке рейсов угрожали поврежденные пути под Джанкоем. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в телеграм-канале ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога.

В сообщении уточнили, что поезда дальнего следования № 8 Севастополь — Санкт-Петербург, № 396 Симферополь — Астрахань и № 198 Симферополь — Москва отправятся по расписанию со станций Севастополь и Симферополь соответственно.

Так, по расписанию, поезд "Таврия" отправился в Петербург в 17:15 мск, а прибудет в город завтра в 8 утра.

Напомним, что сегодня в 6 часов утра на складе рядом с селом Майское произошла детонация боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога. Отправление поездов из Симферополя, Севастополя и Евпатории, как и прибытие туда, перенесли на станцию Владиславовка. Около полудня поврежденные пути были восстановлены.

Ранее с 26 мая будет курсировать между Петербургом и Евпаторией поезд "Таврия".

Фото: Piter.tv

