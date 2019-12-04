В Петербурге задержали 20-летнего таксиста, который ударил и ограбил пассажира

Он уже был судим за использование поддельного документа.

В Петербурге задержали таксиста по подозрению в ограблении пассажира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии правоохранительных органов, водитель такси 1 декабря подвозил мужчину от клуба на проспекте Славы до дома на проспекте Ветеранов. Когда пассажир вышел из машины, таксист подбежал сзади и ударил его по голове, потом забрал телефон и уехал.

Около двух часов ночи 3 декабря сотрудники угрозыска задержали 20-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств по подозрению в грабеже. Мужчина не имеет регистрации в РФ, официально не работает, а занимается развозом пассажиров через агрегатор. Он уже был судим за использование поддельного документа.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

В Ленобласти связали и отвезли в лес частного извозчика.

Видео: пресс-служба ГУ МВД