Таксист обстрелял машину из-за дорожного конфликта в Купчино

За рулем потерпевшего мог находиться человек с инвалидностью.

Таксист открыл стрельбу из пневматического оружия по иномарке из-за дорожного конфликта на Будапештской улице. Об этом рассказала "Фонтанка.ру".

Конфликт произошел днем 15-го января у дома №42. Водитель "Киа" сделал выстрелы по машине, на которой был знак, означающий, что за рулем находится человек с инвалидностью. Агрессора удалось задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.TV рассказал о том, что водитель "Шкоды" стрелял около торгового центра на Шлиссельбургском проспекте. Никто не пострадал.

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