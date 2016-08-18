Таксист сбил двоих детей на Новолитовской в Петербурге

По словам очевидцев, дети живы, но получили травмы. В комментариях добавили, что ребятам на вид по семь лет.

В Выборгском районе Петербурга вечером 14 ноября произошло дорожное происшествие с участием детей. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали свидетели, школьников сбили на перекрестке улиц Новолитовской и Грибалевой. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу. В публикации в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте", написали, что "гость из зарубежья (таксист) сбил двух детей на пешеходном переходе".

По словам очевидцев, дети живы, но получили травмы. В комментариях добавили, что ребятам на вид по семь лет.

Плач на всю улицу, испуг сильный... Один вроде более-менее, сильный испуг, второй лежал на земле и плакал, надеюсь, все будет хорошо. написали в комментариях к публикации.

На месте происшествия уже работают медики и полиция, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Chevrolet и Toyota столкнулись на пересечении Светлановского и Тихорецкого.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Матвеев