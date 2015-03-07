Во дворе дома на улице Дыбенко в аварии пострадали дети 1 и 3 лет

Дети вместе с мамой переходили дорогу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с детьми во дворе дома на улице Дыбенко.

Как рассказали в МВД, 20 ноября около 17:10 в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими детьми во дворе дома 12 корпус 1 по улице Дыбенко. Было установлено, что 22-летний мужчина, управляя автомобилем Audi А4, двигаясь по дворовой территории, наехал на двух несовершеннолетних пешеходов (1 и 3 года), младший находился в коляске. Дети вместе с мамой переходили дорогу. В результате оба мальчика получили ушиб головы и сотрясение головного мозга и в состоянии легкой степени тяжести были госпитализированы.

Полиция проводит проверку.

На прошлой неделе автобус с 15 детьми попал в аварию на трассе "Луга – Оредеж".

Фото: Piter.tv