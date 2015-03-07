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Во дворе дома на улице Дыбенко в аварии пострадали дети 1 и 3 лет
Сегодня, 15:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во дворе дома на улице Дыбенко в аварии пострадали дети 1 и 3 лет

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Дети вместе с мамой переходили дорогу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с детьми во дворе дома на улице Дыбенко.

Как рассказали в МВД, 20 ноября около 17:10 в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими детьми во дворе дома 12 корпус 1 по улице Дыбенко. Было установлено, что 22-летний мужчина, управляя автомобилем  Audi А4, двигаясь по дворовой территории, наехал на двух несовершеннолетних пешеходов (1 и 3 года), младший находился в коляске. Дети вместе с мамой переходили дорогу. В результате оба мальчика получили ушиб головы и сотрясение головного мозга и в состоянии легкой степени тяжести были госпитализированы.

Полиция проводит проверку.

На прошлой неделе автобус с 15 детьми попал в аварию на трассе "Луга – Оредеж".

Фото: Piter.tv

Теги: авария с детьми, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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