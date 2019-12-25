По предварительным данным, в результате аварии оба водителя получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Также госпитализированы четверо школьников.

Полиция проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Тосненском районе около восьми утра произошло столкновение школьного автобуса, перевозившего детей в школу, и легкового автомобиля SAAB. По предварительным данным, в результате аварии оба водителя получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Также госпитализированы четверо школьников.

По факту ДТП проводится проверка. На место аварии выехали следователи ГУ МВД России.

По данным ФКУ Упрдор Северо-Запад, движение транспорта на 93-м км федеральной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в Тосненском районе Ленинградской области организовано в реверсивном режиме.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад