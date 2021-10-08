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В Ленобласти на трассе А-120 столкнулись школьный автобус и легковушка
Сегодня, 9:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти на трассе А-120 столкнулись школьный автобус и легковушка

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От удара школьница вылетела в окно автобуса.

Утром 4 октября в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля SAAB. Подробности опубликованы в группе "Дорожный инспектор".

По предварительной информации, авария произошла в 9:00 на трассе А-120 (поворот от деревни Поги на повороте перед СНТ). От удара школьница вылетела в окно автобуса.

Пострадали три человека: водитель, сопровождающая женщина и ребенок. Более подробная информация уточняется. 

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: saab, школьный автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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