В Ленобласти на трассе А-120 столкнулись школьный автобус и легковушка

От удара школьница вылетела в окно автобуса.

Утром 4 октября в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля SAAB. Подробности опубликованы в группе "Дорожный инспектор".

По предварительной информации, авария произошла в 9:00 на трассе А-120 (поворот от деревни Поги на повороте перед СНТ). От удара школьница вылетела в окно автобуса.

Пострадали три человека: водитель, сопровождающая женщина и ребенок. Более подробная информация уточняется.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.