Chevrolet и Toyota столкнулись на пересечении Светлановского и Тихорецкого

Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье вечером, 14 ноября, на пересечении Светлановского и Тихорецкого у башни РТК столкнулись Chevrolet и Toyota. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером, у одного из автомобилей сильно повреждена передняя часть. У другого участника аварии помялась дверь водительского сидения. Информации о пострадавших не поступало. Все детали произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее появилось видео горящего здания на улице Бабушкина.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Брезгин

