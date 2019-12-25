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Chevrolet и Toyota столкнулись на пересечении Светлановского и Тихорецкого
Сегодня, 20:48
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Chevrolet и Toyota столкнулись на пересечении Светлановского и Тихорецкого

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Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье вечером, 14 ноября, на пересечении Светлановского и Тихорецкого у башни РТК столкнулись Chevrolet и Toyota. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Инцидент произошел вечером, у одного из автомобилей сильно повреждена передняя часть. У другого участника аварии помялась дверь водительского сидения. Информации о пострадавших не поступало. Все детали произошедшего на данный момент устанавливаются. 

Ранее появилось видео горящего здания на улице Бабушкина.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Брезгин
 

Теги: chevrolet дтп, toyota авария
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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