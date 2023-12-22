Таксист распылил газовый баллончик у ТЦ "Сити-Молл" в лицо беременной и её 4-летнему сыну

Таксист напал на беременную женщину и её маленького сына из-за конфликта на парковке ТЦ "Сити-Молл" накануне вечером. Об этом стало известно Piter.tv.
Около десяти часов вечера во время скандала 35-летний водитель такси распылил перцовый баллончик в лицо беременной 27-летней женщине и её 4-летнему сыну. Пострадавшим был поставлен диагноз "контактный конъюнктивит", они отпущены в удовлетворительном состоянии.
Мужчина доставлен в отделение полиции. В его действиях усматривается состав преступления предусмотренного ст.213 УК РФ (Хулиганство). Выясняются обстоятельства произошедшего.
Накануне полиция задержала подозреваемых, которые отрезали мочку уха жителю Пикалево.
Фото: Piter.tv
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