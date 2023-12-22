Таксист распылил газовый баллончик у ТЦ "Сити-Молл" в лицо беременной и её 4-летнему сыну

Мужчина доставлен в отделение полиции.

Таксист напал на беременную женщину и её маленького сына из-за конфликта на парковке ТЦ "Сити-Молл" накануне вечером. Об этом стало известно Piter.tv.

Около десяти часов вечера во время скандала 35-летний водитель такси распылил перцовый баллончик в лицо беременной 27-летней женщине и её 4-летнему сыну. Пострадавшим был поставлен диагноз "контактный конъюнктивит", они отпущены в удовлетворительном состоянии.

Мужчина доставлен в отделение полиции. В его действиях усматривается состав преступления предусмотренного ст.213 УК РФ (Хулиганство). Выясняются обстоятельства произошедшего.

Накануне полиция задержала подозреваемых, которые отрезали мочку уха жителю Пикалево.

Фото: Piter.tv