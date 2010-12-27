Таксист на Toyota Camry устроил голодовку у Московского вокзала

Мужчина заблокировал своей машиной всю парковку.

В понедельник, 9 сентября, парковка у Московского вокзала оказалась заблокирована из-за таксиста, который объявил голодовку своим обидчикам. Об этом пишет "Фонтанка".

Завязка этой истории произошла накануне у площади Восстания. 58-летний Роберт Айрапетян сидел в своей Toyota Camry, когда машину задела сумкой мимо проходившая женщина с ребенком. Мужчине померещилась царапина на краске, и он начал хватать "вредительницу" за руки и выяснять с ней отношения. Жертва атаки пожаловалась на обидчика в полицию. В отношении буйного водители завели протокол, а затем оштрафовали на 500 рублей за хулиганство.

Все случившееся Айрапетян, по всей видимости, посчитал большой несправедливостью. Поэтому днем 9 сентября он приехал на Московский вокзал, заблокировал парковку и себя внутри авто. Вскоре на бунтаря обратили внимание сотрудники правопорядка и заставили виновника пробки уехать с парковки. Однако он никак не отреагировал.

В последствие выяснилось, что мужчина числится неработающим, а в 2003 году проходил фигурантом по делу о нападении с ножом. В настоящий момент с протестантом ведутся переговоры. Если владелец Toyota Camry не уедет сам, то его, скорее всего, эвакуируют силой.

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Фото: Википедия