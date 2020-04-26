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Arinablinova
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Таксист не пропустил Hyundai на Малом проспекте Васильевского острова

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Пострадавших нет.

В ночь на воскресенье, 26 апреля, два автомобиля столкнулись на пересечении Малого проспекта Васильевского острова и 24-й и 25-й линии Васильевского острова. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На видео видно, что водитель такси решил не пропускать другой легковой автомобиль, в результате чего и произошло столкновение.

Очевидцы сообщают, что никто из водителей не пострадал. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Маршала Казакова и проспекта Героев произошло ДТП

Видео: vk.com/spb_today

Теги: видео, два автомобиля, дтп, на повороте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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