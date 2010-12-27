В Петербурге таксист-мигрант изнасиловал 4-летнюю девочку

В полицию обратилась мать ребенка.

Утром 18 декабря в полицию Красносельского района обратилась 32-летняя неработающая женщина и заявила об изнасиловании своей 4-летней дочери. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам петербурженки, акт насилия в отношении ее малолетней дочери совершил 27-летний гражданин Узбекистана, работающий водителем в "Яндекс. Такси".

Инцидент произошел 7 декабря около полуночи у дома №15 по улице Маршала Захарова. Мигрант изнасиловал девочку в салоне машины марки Volkswagen Polo.

Материалы дела направлены в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку в машине у ТЦ "Европолис".

Фото: Piter.TV