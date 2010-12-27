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Вооруженный таксист ограбил петербуржца
Вчера, 10:44
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nadezhda_sib

Вооруженный таксист ограбил петербуржца

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Поездка в такси обошлась пассажиру в 35 тыс. рублей.

Петербуржец обратился в полицию с просьбой отыскать таксиста, который ограбил его накануне. Об этом 13 июня сообщили пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. 

Молодой человек рассказал, что 12 июня он сел в такси на Думской улице. Во время движения водитель достал пистолет и потребовал от клиента снять деньги с банковской карты. Потерпевший вынужден был отдать около 35 тыс. рублей. 

Правоохранители Приморского района устанавливают личность злоумышленника. Также стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил, что за последние сутки в городе и области угнали две дорогих иномарки

Фото: pixabay.com 

Теги: думская улица, кража, таксист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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