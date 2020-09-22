Такси врезалось в стену дома на набережной Обводного канала

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Утром 22-го сентября такси врезалось в доме на углу набережной Обводного канала и Заозерной улицы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как авто выехала в крайнюю правую полосу, после чего резко "обтерлась" об угол дома и затем влетела в витрину дома, стоящего по соседству. Пешеходов в этот момент на проезжей части не было.

Судя по сообщениям очевидцев, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель и пассажир каршеринга скрылись с места ДТП на Большевиков.

Видео: Piter.TV