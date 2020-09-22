  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:33
202
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Такси врезалось в стену дома на набережной Обводного канала

0 0

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Утром 22-го сентября такси врезалось в доме на углу набережной Обводного канала и Заозерной улицы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как авто выехала в крайнюю правую полосу, после чего резко "обтерлась" об угол дома и затем влетела в витрину дома, стоящего по соседству. Пешеходов в этот момент на проезжей части не было.

Судя по сообщениям очевидцев, обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель и пассажир каршеринга скрылись с места ДТП на Большевиков. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:45

Видимо заснул за рулем!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии