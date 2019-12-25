Водитель и пассажир каршеринга скрылись с места ДТП на Большевиков

Произошел разлив топлива, но о возгорании не сообщалось.

Утром 22-го сентября на проспекте Большевиков произошло ДТП с участием "Газели" и каршерингового авто. Водитель и пассажир второго автомобиля скрылись, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел в 7-м часу утра у дома №10, корпус 1. По предварительным данным, "Мерседес" врезался в "Газель", которая стояла на светофоре. Внутри грузового автомобиля находился водитель и три пассажира, обошлось без пострадавших.

В результате ДТП произошел разлив топлива на площади 1 кв. метр. Представители компании арендованного автомобиля прибыли на место, авто эвакуировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели четыре часа тушили автосервис в Кировском районе.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK