Спасатели четыре часа тушили автосервис в Кировском районе

В понедельник, 22 сентября, в Кировском районе Петербурга загорелось здание автосервиса. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сведения о происшествии на улице Возрождения, 42 поступили в 20:19. В 20:32 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В одноэтажном здании в огне оказалась кровля на площади 100 кв. метров.
Ликвидировать огонь удалось только в 00:30. Сведения о пострадавших не поступали.
Со стихией боролись 6 единиц техники и 32 человека личного состава.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что мигрант попал в реанимацию после стычки в кафе на Гончарной улице.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб
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