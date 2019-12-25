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Спасатели четыре часа тушили автосервис в Кировском районе
Сегодня, 9:38
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Спасатели четыре часа тушили автосервис в Кировском районе

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Сведения о пострадавших не поступали.

В понедельник, 22 сентября, в Кировском районе Петербурга загорелось здание автосервиса. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сведения о происшествии на улице Возрождения, 42 поступили в 20:19. В 20:32 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В одноэтажном здании в огне оказалась кровля на площади 100 кв. метров.

Ликвидировать огонь удалось только в 00:30. Сведения о пострадавших не поступали.

Со стихией боролись 6 единиц техники и 32 человека личного состава. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мигрант попал в реанимацию после стычки в кафе на Гончарной улице. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб 

Теги: автосервис, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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