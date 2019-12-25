Мигрант попал в реанимацию после стычки в кафе на Гончарной улице

Товарищ бармена нанес ему многочисленные колото-резаные ранения.

В понедельник, 21 сентября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшим оказался 23-летний гражданин Узбекистана, не имеющий регистрации на территории РФ. В день, когда произошел инцидент, мужчина с компанией неизвестных (предположительно граждан Узбекистана) находился в кафе на Гончарной улице. Там он вступил в конфликт с товарищем бармена, 32-летним гражданином Таджикистана.

В результате потерпевшего увезли в больницу с сочетанной травмой, резаными ранениями головы, проникающим колото-резаным ранением левой 1/2 грудной клетки, непроникающим резаным ранением живота, колото-резаным ранением левой ягодичной области. Мужчину поместили в шоковую реанимацию.

На месте происшествия есть видеонаблюдение, записи были изъяты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что мужчина находится в состоянии клинической смерти после драки на Крупской.

Фото: Piter.TV