Мужчина находится в состоянии клинической смерти после драки на Крупской

Драка произошла 15 августа.

У мужчины, которого избили в кафе на Крупской улице, диагностировали клиническую смерть. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В субботу, 15 августа, мужчина лежал без сознания около кафе. Правоохранители установили, что пострадавшего 1981-го года рождения ударили по голове во время драки. Его госпитализировали в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого, его поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах мужчина выбросил из окна 28-летнюю гражданку сопредельного государства.

Фото: Piter.TV