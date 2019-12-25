  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина находится в состоянии клинической смерти после драки на Крупской
Сегодня, 9:19
63
nadezhda_sib

Мужчина находится в состоянии клинической смерти после драки на Крупской

0 0

Драка произошла 15 августа.

У мужчины, которого избили в кафе на Крупской улице, диагностировали клиническую смерть. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В субботу, 15 августа, мужчина лежал без сознания около кафе. Правоохранители установили, что пострадавшего 1981-го года рождения ударили по голове во время драки. Его госпитализировали в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. 

Правоохранители задержали подозреваемого, его поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах мужчина выбросил из окна 28-летнюю гражданку сопредельного государства. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, драка, клиническая смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии