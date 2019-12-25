В Шушарах мужчина выбросил из окна 28-летнюю гражданку сопредельного государства

Женщина лежала на козырьке.

Полицейские задержали трех мужчин, которые могут быть причастны к падению женщину из окна. Сообщение об инциденте поступило в полицию 16-го августа от диспетчера скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По словам диспетчера "03", у 1 парадной дома №24 по улице Вишерской в Шушарах мужчина выкинул из окна женщину, она лежала на козырьке. Правоохранители выяснили, что мужчина во время ссоры оттащил потерпевшую на общий балкон 3 этажа и сбросил вниз. Женщину 1992-го года рождения в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Полицейские задержали по подозрению трех мужчин 1988-го, 1993-го и 2000-го года рождения. Один из них является гражданином соседней страны. Ему запретили въезжать на территорию РФ, однако он поменял фамилию и имя и таким образом попал в Россию.

В отношении подозреваемого и пострадавшей составили административные протоколы за нарушение правил въезда или пребывания в РФ. Женщина также является гражданской другого государства.

Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах 28-летний петербуржец во время ссоры убил камнем своего оппонента.

Фото: Piter.TV