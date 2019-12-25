Такси влетело в дорожное ограждение на территории Новогорелово

В четверг, 20 августа, в Ломоносовском районе произошла авария с участием такси. Машина врезалась в дорожное ограждение. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Дорожный Контроль Ленинградская Область.
По сообщению свидетеля, ДТП случилось примерно в 12:21 у дома 48 по Красносельскому шоссе в поселке Новогорелово. О состоянии водителя не сообщается, однако судя по фото, капот авто сильно поврежден.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказали о том, в результате аварии на "Южном полукольце" погиб водитель BMW.
Фото: ВКонтакте / kng_kontrol47
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