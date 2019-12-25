Такси влетело в дорожное ограждение на территории Новогорелово

У машины сильно поврежден капот.

В четверг, 20 августа, в Ломоносовском районе произошла авария с участием такси. Машина врезалась в дорожное ограждение. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Дорожный Контроль Ленинградская Область.

По сообщению свидетеля, ДТП случилось примерно в 12:21 у дома 48 по Красносельскому шоссе в поселке Новогорелово. О состоянии водителя не сообщается, однако судя по фото, капот авто сильно поврежден.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, в результате аварии на "Южном полукольце" погиб водитель BMW.

Фото: ВКонтакте / kng_kontrol47