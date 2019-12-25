В результате аварии на "Южном полукольце" погиб водитель BMW

Иномарка улетела в кювет.

Вечером среды, 19 августа, во Всеволожском районе произошло жесткое ДТП. Иномарка BMW съехала в кювет и перевернулась, ее водитель погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что авария случилась примерно в 23:10 на дороге "Южное полукольцо". Водитель направлялся по направлению от Борисовой Гривы в Матоксу.

Сейчас личность погибшего устанавливают правоохранители. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV