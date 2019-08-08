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В Ломоносовском районе пьяный петербуржец решил объездить "Фиат" и сбил жену
Сегодня, 10:13
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IRINA_CHALKINA

В Ломоносовском районе пьяный петербуржец решил объездить "Фиат" и сбил жену

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Женщина получила многочисленные травмы.

В четверг, 20 августа, в Ломоносовском районе пьяный петербуржец решил объездить "Фиат" и сбил жену. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 августа. Как оказалось, 45-летний пьяный мужчина сел за руль своего автомобиля "Фиат Добло". После он сбил свою 35-летнюю супругу. Петербурженка получила многочисленные травмы. Сейчас она находится в больнице.

Мужчина находится в отделе. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что в результате ДТП на КАД пострадал мужчина.

Фото:Piter.TV

Теги: дтп ломоносовский район, муж сбил жену
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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