Женщина получила многочисленные травмы.

В четверг, 20 августа, в Ломоносовском районе пьяный петербуржец решил объездить "Фиат" и сбил жену. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 августа. Как оказалось, 45-летний пьяный мужчина сел за руль своего автомобиля "Фиат Добло". После он сбил свою 35-летнюю супругу. Петербурженка получила многочисленные травмы. Сейчас она находится в больнице.

Мужчина находится в отделе. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото:Piter.TV