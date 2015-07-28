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В Ломоносовском районе трактор с прицепом насмерть задавил пьяного пешехода
Сегодня, 14:50
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Cherepanov

В Ломоносовском районе трактор с прицепом насмерть задавил пьяного пешехода

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Инцидент случился на седьмом километре трассы "Стрельна – Пески".

В четверг, 8 августа около 12:30 в Ломоносовском районе 60-летний водитель трактора "Беларус" с прицепом насмерть задавил пешехода. Инцидент случился на седьмом километре трассы "Стрельна – Пески". По словам очевидцев, пьяный мужчина двигался вдоль проезжей части навстречу трактору, потерял равновесие и упал под колеса прицепа. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Дорожная инспекция начала устанавливать подробности происшествия. Известно, что водительский стаж тракториста составляет пять лет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что из-за смертельного ДТП на КАД образовалась пробка на 4 км.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: дтп ломоносовский район, трактор задавил пешехода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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