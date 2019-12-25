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Такси снесло ограждение на пересечении Есенина и Просвещения
Сегодня, 8:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Такси снесло ограждение на пересечении Есенина и Просвещения

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По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.

Такси снесло ограждение на пересечении улицы Есенина и проспекта Просвещения. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Один из пользователей предположил, что водитель мог просто уснуть. Еще один потенциальный клиент в негативном ключе высказался о том, что по одному аккаунту в такси работают несколько человек. На данное заявление сразу же отреагировали представители Uber.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.

На выходных спасателям пришлось деблокировать двух пассажиров после ДТП под Тосно.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сергей Шелыгин)

Теги: такси, улица есенина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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